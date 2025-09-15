Escándalo financiero en Australia: banco ANZ multado por malas prácticas

El banco ANZ de Australia fue multado con 159.5 millones de dólares estadounidenses (240 millones de dólares australianos) por conducta inapropiada generalizada, informó la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (Asic).

La sanción fue calificada como la más alta impuesta a una sola entidad financiera en el país, y se relaciona con prácticas consideradas desleales en operaciones con bonos del gobierno, además de irregularidades en el trato a clientes.

Irregularidades y abusos contra clientes

De acuerdo con la Asic, el ANZ incurrió en varias faltas, entre ellas:

Actuar de forma desleal en la gestión de una operación de bonos por 14,000 millones de dólares.

Ignorar cientos de avisos de clientes con dificultades financieras .

Emitir declaraciones falsas o engañosas sobre tasas de interés de ahorro.

Cobrar comisiones a clientes fallecidos sin realizar los reembolsos correspondientes.

“Una y otra vez ANZ traicionó la confianza de los australianos”, afirmó Joe Longo, presidente de la Asic, al anunciar la multa.

Respuesta del banco ANZ

El presidente del ANZ, Paul O’Sullivan, reconoció las fallas y aceptó la sanción.

“En nombre de ANZ, pido disculpas y aseguro a nuestros clientes que hemos tomado medidas correctivas, incluyendo la rendición de cuentas de los ejecutivos responsables”, señaló en un comunicado.

La institución, considerada uno de los cuatro grandes bancos de Australia, enfrenta además un plan de recorte de 3,500 empleos hasta septiembre de 2026, anunciado la semana pasada.

Impacto en el sistema financiero

La histórica sanción refleja la intención del regulador australiano de endurecer la supervisión al sector bancario, en el que ANZ tiene un papel dominante junto a Commonwealth Bank, NAB y Westpac.

“El sistema bancario depende de la confianza de los clientes y del gobierno. Este resultado muestra un desprecio inaceptable por esa confianza”, advirtió Longo.

Con información de la Agence France-Presse.

