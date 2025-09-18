Banco Azteca ofrece cubrir gastos médicos a niño accidentado en sucursal de Tepoztlán, Morelos

Tras la protesta y el bloqueo registrados en Tepoztlán, Morelos, por el accidente sufrido por Gael Mateo en una sucursal de Banco Azteca, la institución manifestó su disposición para cubrir los gastos médicos del menor. Sin embargo, hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo definitivo entre las partes.

La negociación se lleva a cabo con la participación de la familia del niño, su abogada, autoridades estatales y federales, así como integrantes de la comunidad que han acompañado el proceso. Vecinos de la zona han expresado su apoyo y piden que el caso se resuelva con prontitud para garantizar la atención integral del menor.

En un comunicado oficial, Grupo Elektra confirmó el incidente ocurrido el pasado martes en la sucursal de Banco Azteca en Tepoztlán, Morelos. Informó que el menor recibió atención médica inmediata y fue trasladado al Hospital General “José G. Parres” de acuerdo con los protocolos establecidos.

De acuerdo con la información de la empresa, los médicos autorizaron el traslado de Gael Mateo a un hospital privado para garantizar la mejor atención posible. Grupo Elektra aseguró que cubrirá todos los gastos relacionados con su recuperación, priorizando la salud del niño.

La compañía también destacó que, desde el primer momento, colaboradores de la sucursal han acompañado a la familia para brindar apoyo logístico y emocional.

