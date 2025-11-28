Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 28 de Noviembre, 2025
HomeNacional¿Te gustaría formar parte del equipo de trabajo del Banco del Bienestar? Aquí te decimos los requisitos
Nacional

¿Te gustaría formar parte del equipo de trabajo del Banco del Bienestar? Aquí te decimos los requisitos

El Banco del Bienestar invita a personas interesadas en unirse a su equipo a registrarse en su Portal Laboral, donde podrán postularse a vacantes disponibles en sus localidades.
Stephany Ruiz Arce
28 noviembre, 2025
0
15
Banco bienestar

FOTO: Redes sociales

El Banco del Bienestar lanzó una invitación pública para todas las personas interesadas en trabajar dentro de la institución, a través de su Portal Laboral oficial. La dependencia informó que quienes deseen participar deberán crear un perfil en línea, donde podrán ingresar sus datos, documentación y experiencia profesional.

De acuerdo con la convocatoria, una vez registrado el perfil, el Banco evaluará si el aspirante cumple con los requisitos solicitados y si existen vacantes disponibles en su localidad. En caso afirmativo, personal de la institución se pondrá en contacto directamente para continuar con el proceso de selección.

LEER MÁS: ¿Cuánto cuesta vivir en La Paz, BCS? Precios reales de renta, servicios, gasolina y canasta básica

El registro se realiza de manera digital en el sitio portal-laboral.bancodelbienestar.gob.mx, la única vía oficial habilitada para recibir solicitudes. La institución recordó que el trámite es gratuito y que la bolsa de trabajo se actualiza constantemente conforme se abren nuevas plazas en oficinas y sucursales del país.

👉Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasBanco del bienestar
Articulo anterior

Chivas y Cruz Azul empatan sin goles en el Akron: todo se ...

Siguiente articulo

Comercios de Los Cabos anticipan alza de hasta 30% en ventas navideñas