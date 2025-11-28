¿Te gustaría formar parte del equipo de trabajo del Banco del Bienestar? Aquí te decimos los requisitos

El Banco del Bienestar lanzó una invitación pública para todas las personas interesadas en trabajar dentro de la institución, a través de su Portal Laboral oficial. La dependencia informó que quienes deseen participar deberán crear un perfil en línea, donde podrán ingresar sus datos, documentación y experiencia profesional.

De acuerdo con la convocatoria, una vez registrado el perfil, el Banco evaluará si el aspirante cumple con los requisitos solicitados y si existen vacantes disponibles en su localidad. En caso afirmativo, personal de la institución se pondrá en contacto directamente para continuar con el proceso de selección.

El registro se realiza de manera digital en el sitio portal-laboral.bancodelbienestar.gob.mx, la única vía oficial habilitada para recibir solicitudes. La institución recordó que el trámite es gratuito y que la bolsa de trabajo se actualiza constantemente conforme se abren nuevas plazas en oficinas y sucursales del país.

