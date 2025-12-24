Bancos operan este 24 de diciembre previo a Navidad

En Navidad, las dudas sobre la operación de los Bancos aumentan, especialmente el 24 de diciembre, fecha en la que se celebra la Nochebuena y miles de personas requieren realizar operaciones financieras de última hora.

De acuerdo con el calendario de días inhábiles emitido por la autoridad reguladora del sistema financiero, el 24 de diciembre no está considerado como día inhábil bancario, por lo que las sucursales sí brindan servicio al público durante Navidad.

Esto permite que los clientes acudan a ventanilla para efectuar depósitos, retiros, pagos y otros trámites presenciales propios de las operaciones financieras, aun cuando se trate de una fecha con alta carga simbólica y familiar.

Aunque la jornada es considerada hábil, diversos Bancos suelen aplicar horarios especiales durante Navidad y Nochebuena, cerrando antes de lo habitual. Por esta razón, se recomienda acudir por la mañana o consultar previamente los horarios específicos de cada institución.

En contraste, los servicios digitales mantienen su funcionamiento habitual. La banca móvil, transferencias electrónicas, pagos con tarjeta y uso de cajeros automáticos continúan activos durante el 24 de diciembre, facilitando las operaciones financieras sin necesidad de acudir a sucursal.

A diferencia de la Nochebuena, el 25 de diciembre sí está catalogado oficialmente como día inhábil bancario. En esa fecha, las sucursales permanecen cerradas, aunque los canales electrónicos siguen disponibles durante Navidad para atender las necesidades básicas de los usuarios.