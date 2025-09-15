Bancos en México: horarios del 15 y 16 de septiembre por las Fiestas Patrias 2025

Los bancos en México sí abren este lunes 15 de septiembre de 2025, ya que no está considerado como día inhábil por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Sin embargo, mañana martes 16 de septiembre las sucursales permanecerán cerradas en todo el país por la conmemoración del Día de la Independencia.

Disposición oficial de la CNBV

De acuerdo con el calendario publicado por la CNBV, las instituciones de crédito deben cerrar el 16 de septiembre de 2025. Este cierre aplica a bancos, casas de bolsa, uniones de crédito, sociedades financieras y otras entidades reguladas.

El documento establece que el 15 de septiembre no figura como día inhábil, por lo que las sucursales operan con normalidad.

Cajeros y banca digital disponibles

Aunque los bancos cerrarán el martes 16 de septiembre, los clientes podrán usar con normalidad cajeros automáticos, banca por internet, aplicaciones móviles y operaciones con tarjetas de débito o crédito.

La CNBV aclara que estas transacciones no se interrumpen durante los días inhábiles y funcionan de manera ininterrumpida.

Bancos cerrados en 2025

Además del 16 de septiembre, el calendario oficial señala que no habrá servicio en las sucursales el 2 de noviembre, el tercer lunes de noviembre, el 12 de diciembre y el 25 de diciembre.

Estos cierres son adicionales a los sábados y domingos, que ya están considerados como inhábiles bancarios.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento