La Casa de los Famosos: Finalistas reciben a Banda El Recodo

A pocos días de la gran final de La Casa de los Famosos México, la producción del reality show regaló a los cinco finalistas una sorpresa para liberar tensión con un concierto de la Banda El Recodo, grupo originario de Sinaloa que puso a cantar y bailar a los habitantes del “team infierno” con sus mayores éxitos musicales.

Pese a que la noche del pasado 08 de agosto, ya habían anunciado la noticia de la visita de la banda fundada por Cruz Lizárraga y liderada en la actualidad por Alfonso Lizárraga, los participantes de la casa no dudaron en sacar sus mejores pasos al ritmo de la música de la conocida como ´La Madre de Todas las Bandas’.

La emoción de los famosos fue tanta, que Emilio Osorio cantó junto con la agrupación uno de sus temas más románticos y “difíciles” de interpretar por el tipo de voz requerida, fue así como en compañía de Galilea Montijo y Diego de Erice, conductores del programa que se encontraban dentro de la casa, el más pequeño del programa cantó: ´Te Presumo´.

Previo a su presentación, Poncho Lizárraga participó en la Pre-Gala del reality show mexicano junto a los conductores Cecilia Galiano y Mauricio Garza, a quienes compartió que es fanático del programa y que lo ve todas las noches junto a su hija de siete años y a su esposa:

“Muchas gracias, me siento afortunado porque todo mundo quisiera entrar y saludarlos, conocerlos personalmente. Mi hija me preguntó si venía a La Casa de los Famosos, y me pidió que le saludará a todos, pero especialmente a Poncho, esto es un fenómeno y yo me siento muy contento, Banda El Recodo se siente honrada de estar aquí”, destacó el músico.