¡Golpe a delincuentes! Cae banda en Oaxaca que secuestro a un menor en Guerrero

Un duro golpe contra el crimen organizado se concretó en Oaxaca con la captura de cinco personas presuntamente responsables del secuestro de un menor de edad.

La detención ocurrió después de que el grupo criminal privara de su libertad a la víctima en el estado de Guerrero. Tiempo después, se ocultaron en Oaxaca para evadir a la justicia.

La Fiscalía General de Oaxaca confirmó que los individuos aprehendidos formarían parte de una célula delictiva con operaciones en la región de la Costa.

La captura fue el resultado de un operativo táctico, en el que también se logró la captura de un arsenal. El decomiso incluía cinco armas de fuego largas y cortas, cartuchos útiles, drogas y vehículos.

¿Cómo fueron capturados?

La operación que llevó a la desarticulación de esta banda fue ejecutada por un equipo de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

El despliegue se llevó a cabo en la comunidad de El Naranjo, localizada en el municipio de Mártires de Tacubaya, en el distrito de Jamiltepec.

Las autoridades identificaron a cuatro de los cinco detenidos con las iniciales A.D.D., originario de Santiago Llano de Grande; J.A.S., de Cuernavaca, Morelos; J.D.M., de Pinotepa Nacional; y J.B.M., de Juan Cacahuatepec.

¿Es este un caso aislado?

Esta acción se suma a otros esfuerzos recientes de las autoridades para luchar los crímenes en Oaxaca.

Este 23 de septiembre fue detenido en el municipio de Salina Cruz alias “Koki“, presunto líder de la banda del “Comandante Cromo“, el cuál era un grupo dedicado a la extorsión en la zona.