Banderas rojas en playas de Los Cabos por oleaje intenso y fuertes vientos

Las playas de Los Cabos se encuentran bajo alerta preventiva debido al incremento del oleaje y las rachas de viento generadas por los efectos del huracán Priscilla en el océano Pacífico.

La Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) colocó banderas rojas en diversos balnearios del municipio para advertir a los bañistas sobre las condiciones adversas del mar y prevenir accidentes entre visitantes y prestadores de servicios turísticos.

De acuerdo con Rafael Álvarez Munguía, coordinador de Zofemat en Los Cabos, algunas playas, como Acapulquito, podrían pasar a bandera negra, lo que implicaría su cierre total si las condiciones continúan deteriorándose.

“Hay fuerte oleaje. Estamos a punto de colocar banderas negras en Acapulquito y otras playas. La Capitanía de Puerto ya cerró la marina de Cabo San Lucas y también la de San José del Cabo. Seguiremos trabajando porque, mientras el mar gane terreno, será necesario cerrar más playas”, declaró Álvarez Munguía.

Por su parte, la Capitanía de Puerto informó que, debido al estado del mar, se suspendió la navegación para embarcaciones menores y mayores, así como las actividades náuticas recreativas, de pesca deportiva y turismo marítimo.

Las autoridades hicieron un llamado a respetar la señalización de banderas en la zona de playa y a mantenerse informados a través de los canales oficiales de Protección Civil y Capitanía de Puerto, a fin de evitar riesgos y proteger la integridad de residentes y turistas.