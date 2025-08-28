Ignorar las banderas de seguridad en playas de Los Cabos puede costar la vida
Las playas son el principal atractivo turístico del municipio, pero también representan un riesgo cuando se ignoran las medidas de seguridad . Aunque en las últimas semanas el número de rescates ha disminuido, las autoridades advierten que la meta es llegar a cero .
La Coordinación de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) recordó que el sistema de banderas de seguridad es la primera referencia para los bañistas . Estas banderas indican si el mar está en condiciones para nadar, si hay corrientes marinas , olor fuerte o presencia de fauna peligrosa .
El coordinador de Zofemat en Los Cabos, Rafael Álvarez Munguía , explicó que durante la temporada de mar de fondo se registraron entre seis y 12 rescates semanales, mientras que actualmente la cifra se ha reducido a dos. Sin embargo, insistió en que el objetivo es evitar cualquier incidente .
“Hay que tenerle respeto al océano y hay que revisar puntualmente en los módulos de información qué si se puede y qué no se puede, a los guardavidas acérquense, estamos para servirles y queremos bajar esto porque al principio con lo de mar de fondo eran de seis a 12 rescates semanales, ahorita ya bajó a dos, con esos nos queremos quedar, es más, el tema más importante es tener cero rescates”, expresó Álvarez Munguía.
Uno de los casos recientes ocurrió en playa Santa María , donde personal de Zofemat, en coordinación con guardavidas del hotel Montage, logró auxiliar a un visitante que tuvo dificultades para salir del mar .
Zofemat advirtió que cada rescate pone en riesgo no solo a los bañistas , sino también al personal de auxiliar . Por ello, reiteró el llamado a seguir las indicaciones de los guardavidas , respetar las banderas y mantenerse informados sobre las condiciones del mar antes de ingresar al agua.
