La estrategia “anti-deuda”: El plan BanJercito para salvar la economía de los militares

BanJercito, la entidad bancaria dedicada a las fuerzas armadas, ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia para aliviar la carga de endeudamiento que afecta a gran parte de sus miembros. El Programa Institucional 2025-2030 tiene como objetivo principal aumentar el financiamiento disponible y disminuir la presión financiera sobre los soldados.

La mayor preocupación radica en la morosidad concentrada en los rangos bajos, como soldados, cabos y sargentos. De los 49 mil 98 millones de pesos que comprende la cartera crediticia total, casi el 60% corresponde directamente a la tropa.

Para contrarrestar esta situación, el plan contempla medidas muy favorables, como la mejora de condiciones en diversos créditos. Una de las acciones clave es la extensión del plazo de los préstamos hipotecarios, que pasa de 20 a 25 años, reduciendo así la mensualidad que pagan los acreditados.

¿Por qué la tropa militar concentra el mayor riesgo de impago?

La institución reconoce un problema estructural caracterizado por el alto endeudamiento del personal y una deficiente cultura del ahorro. Este desequilibrio se hace patente en los grados inferiores (soldados y marineros), quienes mantienen el 98.8% de su saldo crediticio total en préstamos de consumo.

Esta inclinación hacia el crédito de consumo contrasta fuertemente con la situación de un general de división, cuya deuda es mayoritariamente patrimonial. Mientras los rangos bajos se ven inmovilizados en préstamos de liquidez, las jerarquías superiores emplean el crédito para construir patrimonio.

¿Cómo busca BanJercito cerrar la brecha de género y la exclusión financiera?

Existe una notable brecha de género en el acceso a productos financieros, ya que las mujeres representan el 20% de las fuerzas armadas, pero solo poseen el 13.4% del saldo total de la cartera. Para remediarlo, el plan incluye el diseño de nuevos productos de crédito enfocados específicamente en mujeres militares, navales y miembros de la Guardia Nacional.

BanJercito también admite la vulnerabilidad económica que enfrenta el personal ante eventos como el retiro, la invalidez o el fallecimiento. Muchos elementos quedan excluidos del acceso a crédito debido a factores limitantes, como tener un mal historial crediticio o haber comprometido previamente una gran parte de su salario.