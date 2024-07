Basura, baños sin agua y sucios: el deplorable estado de la playa Palmilla

Los problemas de limpieza en Los Cabos han comenzado a afectar la imagen del destino, especialmente en las zonas turísticas. Ante las constantes quejas de turistas nacionales e internacionales, CPS Noticias y Tribuna de México realizaron un recorrido por diferentes puntos de la ciudad, detectando problemas de basura en la playa “Palmilla”. Además, los baños del lugar no funcionan adecuadamente, a pesar de que es un balneario público certificado con la bandera “Blue Flag”.

La playa “Palmilla”, ubicada en la carretera Transpeninsular y conocida como “la playa del pueblo”, es muy popular entre los turistas debido a su ambiente tranquilo y la variedad de actividades recreativas que ofrece. La playa cuenta con servicios de regaderas, sanitarios, palapas y acceso para personas con discapacidad.

Sin embargo, la infraestructura de los baños ha sido señalada por los ciudadanos como problemática. Los sanitarios se encuentran sucios y, en muchas ocasiones, no tienen agua para el servicio de los visitantes. Durante el recorrido, se confirmó que los baños no funcionaban, y un anuncio en la puerta indicaba que los días miércoles y jueves no hay agua debido al programa de tandeo que realiza el Ayuntamiento de Los Cabos cada semana.

Para mitigar el problema, la Zona Federal Marítimo-Terrestre (Zofemat) instaló baños portátiles para los bañistas. Lamentablemente, estos también están muy sucios y, hace unos días, tuvieron que ser bloqueados por falta de limpieza.

CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos intentaron comunicarse con la dirección de Zofemat para conocer la situación actual de la playa “Palmilla” y si la falta de limpieza pone en riesgo la certificación de playa limpia que ostenta actualmente el balneario público.

EU