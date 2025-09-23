Banquetas dañadas e invadidas afectan la movilidad en el centro de La Paz

En un recorrido por las calles del centro de La Paz se constató que varias banquetas están en mal estado. Algunas presentan tramos rotos, mojados o con desniveles, lo que dificulta el paso de peatones.

También se observaron zonas donde los comercios ocupan parte de la banqueta, dejando pasillos muy angostos. Esto genera un riesgo para quienes transitan, sobre todo para personas de la tercera edad o con movilidad reducida.

En otros puntos, las banquetas carecen de rampas o estas se encuentran bloqueadas. Esta situación hace que las personas con discapacidad enfrenten serias dificultades para desplazarse por el centro.

El ciudadano Guillermo, entrevistado durante el recorrido, opinó al respecto: “Pues la primera que arreglaran las calles, los baches y que respetaran los señalamientos rojos que es lo más importante y para el discapacitado, sobre todo las rampas”.

Además, hizo un llamado al municipio y a las autoridades para que se reparen los baches y se garantice que las rampas permanezcan libres y en buen estado.