Banxico rechaza bitcoin, pero México muestra cifras récord al respecto

México vive una marcada dualidad financiera donde la cautela institucional choca con el impulso ciudadano. El Banco Central de México (Banxico) mantiene una sana distancia con activos como Bitcoin (BTC), aún cuando la nación se posiciona como el cuarto gigante de Latinoamérica en adopción criptográfica.

Esta postura oficial se formalizó en un informe reciente, donde se reafirma el rechazo a la integración de las criptomonedas al sistema tradicional. La entidad insiste en el bloqueo establecido desde 2021, el cual impide a la banca y a las fintechs ofrecer servicios directos con criptoactivos.

Banxico justifica su negativa señalando que la extrema volatilidad de precios y los riesgos operativos superan cualquier beneficio de la innovación. Adicionalmente, la institución considera que estos activos digitales son meramente especulativos, carecen de respaldo legal y representan un riesgo latente de lavado de dinero.

¿Ignoran los $71 mil millones en transacciones las alertas de especulación de Banxico?

Pese a las constantes advertencias sobre la especulación, la comunidad mexicana narra una realidad de uso distinto. Entre los años 2024 y 2025, el país logró mover una cifra impresionante de $71.000 millones de dólares en el ecosistema criptográfico.

La institución central, a su vez, insiste en su estrategia de contención y en separar el sistema bancario tradicional de los activos digitales. Banxico sostiene que solo considerará la integración de estos activos cuando exista un marco legal global que unifique las reglas del juego internacionalmente.

¿Puede la educación comunitaria ser el puente ante las barreras regulatorias?

En los lugares donde la regulación levanta barreras, el interés por la formación logra crear alternativas. La utilidad real de este mercado se demuestra en el uso diario y la búsqueda de conocimiento por parte de los usuarios.

Un ejemplo destacado ocurre en Mérida, Yucatán, donde iniciativas como Arcadia BTC colaboran con instituciones locales para capacitar a la futura generación de desarrolladores. Además, centros de estudio superiores como el Instituto Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Monterrey (UDEM) han comenzado a ofrecer talleres sobre Bitcoin a nivel de grado.