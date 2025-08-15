¡Adiós a los billetes emblemáticos! Banxico retirará estos ejemplares de 200 y 500 pesos

El Banco de México (Banxico) ha confirmado una medida importante que afectará a dos de las denominaciones más usadas en el país. Los billetes de 200 y 500 pesos, pertenecientes a la familia D1, dejarán de circular a partir del año 2026.

A pesar del anuncio, estos billetes mantienen plena validez para cualquier transacción comercial. Además, no existe una obligación inmediata de sustituirlos, y los ciudadanos no necesitan acudir con urgencia a las instituciones bancarias para su canje.

¿Por qué Banxico va a retirar los billetes de 200 y 500 pesos?

La razón de Banxico de retirar los billetes de 200 y 500 pesos de la familia D1 es una medida clave para actualizar la moneda mexicana y reforzar sus elementos de seguridad.

Esta acción, responde a una estrategia de renovación constante que Banxico implementa para mantener la integridad del efectivo en circulación.

El objetivo principal es dificultar la falsificación de los billetes, facilitar su verificación por parte del público y reforzar la confianza en el dinero en efectivo.

Los nuevos modelos incorporan tecnología avanzada que justifica este cambio. Entre estas mejoras se incluyen elementos holográficos, tintas que cambian de color, ventanas transparentes y diseños con mayor contraste, accesibles para personas con discapacidad visual.

¿Qué sucederá con el dinero actual?

El retiro se dará de forma paulatina. Sin embargo, conforme los billetes de la familia D1 lleguen a los bancos mediante depósitos o transacciones, se procederá a su separación y envío a Banxico para su destrucción. Además, esto asegura que no retornen a la circulación.