Banxico recorta tasa de interés a 7% y cierra 2025 con ciclo de flexibilización

El Banco de México (Banxico) anunció este jueves un nuevo recorte a su tasa de interés de referencia, ahora en 7 %, en lo que fue la última decisión de política monetaria del 2025, con efecto a partir del 19 de diciembre.

La Junta de Gobierno del Banxico integrada por cinco miembros, aprobó por mayoría (4-1) reducir la tasa de fondeo interbancario a un día en 25 puntos base, después de varios movimientos en el año que llevaron el costo del crédito desde niveles por encima del 10 %.

Con este recorte, Banxico completó su duodécima disminución consecutiva desde agosto de 2024, consolidando un ciclo de flexibilización que responde a condiciones de menor actividad económica y a la expectativa de convergencia de la inflación hacia la meta oficial.

En su comunicado, la autoridad monetaria señaló que la decisión fue congruente con el análisis del panorama inflacionario y otros determinantes, como la debilidad registrada en la actividad económica y factores externos que inciden en los precios.

El recorte de hoy también coincide con un escenario en el que la inflación general anual en México se aceleró modestamente en noviembre, si bien Banxico mantiene su proyección de que esta convergerá hacia su objetivo de 3 % en el transcurso de 2026.

Analistas consultados anticipaban este ajuste y prevén que la tasa de referencia del Banxico podría seguir bajando en el primer trimestre de 2026 o bien iniciar una pausa, en función de la evolución de los datos económicos y los riesgos inflacionarios.

La decisión también ha tenido resonancia en los mercados de divisas: el peso mexicano evolucionó con movimientos moderados frente al dólar tras el anuncio de política monetaria del banco central, aunque factores externos continúan influyendo en su cotización.

Lee más: Inflación inesperada de México supera pronósticos y pone en jaque a Banxico

Con la tasa de interés en 7 %, el banco central mexicano cierra el año con una postura más flexible respecto a la establecida en sesiones previas, mientras inversionistas y sectores productivos observan cómo este entorno de menores tasas puede repercutir en el acceso al crédito, al gasto de consumo y a la inversión durante 2026.

El peso mexicano, que ha mostrado volatilidad en semanas recientes, seguirá atento a las decisiones futuras de Banxico, así como a los datos económicos domésticos y al contexto internacional que influye en los flujos financieros y en las expectativas de inflación.