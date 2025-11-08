Vehículo que huía de la policía se estrella contra un bar y deja cuatro muertos

Una persecución policial terminó en tragedia durante la madrugada de este sábado en Tampa, Florida, luego de que un automóvil que huía de las autoridades se estrellara contra un bar en Ybor City, dejando al menos cuatro personas muertas y once heridas, según confirmaron las autoridades locales. El conductor, identificado como Silas Sampson, de 22 años, fue detenido poco después del accidente y enfrenta cargos de homicidio vehicular y evasión agravada.

De acuerdo con la Policía de Tampa, el incidente comenzó alrededor de las 00:40 horas, cuando una unidad aérea detectó un sedán plateado conduciendo de manera temeraria en una autopista cercana. Minutos antes, el vehículo había sido visto presuntamente participando en carreras callejeras ilegales, lo que llevó a los agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) a intentar detenerlo. Sin embargo, el conductor eludió la maniobra policial y continuó a toda velocidad hacia el distrito histórico de Ybor City.

Los oficiales decidieron suspender la persecución terrestre para evitar un riesgo mayor, pero el vehículo perdió el control al ingresar a la Séptima Avenida, una de las zonas más concurridas por turistas y locales debido a su vida nocturna y bares emblemáticos. Fue allí donde el automóvil se estrelló violentamente contra un grupo de personas que se encontraban frente al bar Bradley’s, un reconocido punto de encuentro dentro de la comunidad LGBTQ de Tampa.

Testigos describieron escenas de caos y desesperación, con víctimas tendidas sobre la acera y el frente del establecimiento destrozado por el impacto. Tres personas murieron en el lugar, mientras que una cuarta falleció en el hospital, según confirmó el jefe de la policía, Lee Bercaw, quien calificó el hecho como “una tragedia evitable que ha destrozado a toda una comunidad”.

Los equipos de emergencia respondieron de inmediato y trasladaron a once personas a hospitales cercanos; una de ellas permanece en condición crítica, mientras otras ocho fueron reportadas como estables. Dos personas con lesiones leves rechazaron atención médica en el sitio. Todas las víctimas son adultas, aunque las identidades no se han hecho públicas hasta que las familias sean notificadas.

El presunto responsable, Silas Sampson, fue arrestado tras intentar huir a pie del lugar. La oficina del alguacil del condado de Hillsborough confirmó que el joven enfrenta cuatro cargos de homicidio vehicular y otros cuatro por evasión policial con resultado fatal, ambos considerados delitos graves de primer grado bajo la legislación de Florida. La policía también investiga si Sampson se encontraba bajo los efectos del alcohol o drogas al momento del accidente.

El siniestro ocurre en un contexto de aumento de incidentes relacionados con carreras callejeras y persecuciones en zonas urbanas de Florida, una práctica que las autoridades locales buscan erradicar mediante leyes más estrictas y tecnología de rastreo aéreo. Ybor City, además, ha sido foco de episodios violentos recientes, lo que ha llevado a la comunidad a exigir mayor vigilancia y control nocturno en una de las áreas más emblemáticas de Tampa.

