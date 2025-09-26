Bárbara del Regil deslumbra con su belleza en Cabo San Lucas

La actriz Bárbara del Regil, conocida por su papel en Rosario Tijeras, sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales una serie de imágenes desde Cabo San Lucas. En las fotografías, la intérprete apareció luciendo un bikini color lila mientras disfrutaba de las playas de Baja California Sur.

En las imágenes, Bárbara del Regil posó de pie a la orilla del mar, con el agua y las olas de fondo. Su cuerpazo atlético y tonificado resaltó en cada toma, mostrando abdominales definidos y una postura elegante con los brazos levantados sobre la cabeza.

El look de Bárbara del Regil incluyó varios collares finos y una pulsera que complementaron su estilo playero. Su cabello, húmedo y recogido, destacó el ambiente relajado de las postales, en las que la actriz proyectó calma y felicidad.

La actriz también mencionó que se encontraba en un lugar “mágico”, en referencia a Cabo San Lucas, mientras disfrutaba de la arena húmeda bajo sus pies y del clima del destino turístico.

El contenido compartido rápidamente se hizo viral entre sus seguidores, quienes destacaron el cuerpazo de la actriz y la inspiración que representaba su disciplina física. La publicación generó miles de reacciones y comentarios en pocas horas.

Además de su carrera en Rosario Tijeras, Bárbara del Regil fue tendencia en varias ocasiones por compartir rutinas de ejercicio y consejos de estilo de vida saludable, consolidándose como una de las figuras más influyentes en redes sociales.