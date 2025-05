Bárbara de Regil acusa a Memo del Bosque de acoso

Bárbara de Regil compartió un difícil episodio de su pasado en el reality “Secretos de parejas”, donde denunció haber sido víctima de acoso por parte de Memo del Bosque.

La actriz relató que el hecho sucedió cuando apenas iniciaba su carrera, durante una reunión con el productor en su oficina para discutir futuros proyectos, donde del Bosque intentó besarla sin su consentimiento.

“Estando en su oficina, para ver más proyectos, se me lanzó a besos, pero aparte, un beso así (de lengua); todavía me acuerdo y me da mucho asco”, narró de Regil.

La protagonista de “Rosario Tijeras” expresó que ese momento le causó una sensación de profunda incomodidad. “Sentí mucho asco. Si me lo llega a hacer alguien, me sentiría indignada. En ese momento sentí asco, miedo”, afirmó.

Según la actriz, luego de rechazar el beso, fue apartada de un proyecto en el que participaría, algo que la marcó profundamente en esa etapa de su vida.

La grabación de sus declaraciones se realizó en noviembre del año pasado, meses antes del fallecimiento de Memo del Bosque, quien murió a causa del cáncer.

“¿Pensaste que me iba a quedar callada después de tantos años?, no mi amor, yo ya no tengo miedo”, expresó, dejando claro que ahora se siente con la fuerza para hablar.

Tiempo después del incidente, Bárbara se reencontró con Del Bosque en la boda del actor Alexis Ayala, pero decidió no confrontarlo para no arruinar la celebración.

La actriz aclaró que su objetivo al compartir esta experiencia no es dañar a nadie, sino sanar y ayudar a otras mujeres a hablar sin miedo.

También lamentó que el productor ya no esté vivo para ver que decidió no quedarse cayada y contar su testimonio.

En respuesta a estas declaraciones, Guillermo Pous, abogado de la familia de Memo del Bosque, calificó la denuncia como “ruin y cobarde”.

El abogado advirtió además que habrá consecuencias legales por intentar “ensuciar la impecable reputación” del fallecido productor.

“Nada más ruin y cobarde que tratar de ensuciar la impecable reputación de alguien quien no está para defenderse. Que quede claro, la calumnia, la difamación y la injuria tienen consecuencias legales”, escribió el abogado en una publicación de Instagram.

Una publicación compartida por Guillermo Pous Fernández (@guillermopous)

La denuncia de Bárbara de Regil reabre el debate sobre el acoso en la industria del entretenimiento y visibiliza el impacto que estas experiencias tienen en las víctimas, incluso años después.

Aunque su testimonio ha generado reacciones encontradas, refleja la importancia de romper el silencio y enfrentar el pasado como parte de un proceso personal de sanación y empoderamiento.