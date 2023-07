Exponen a Bárbara Torres por maltrato a Talina Fernández en ‘Sale el Sol’

Bárbara Torres ha quedado expuesta no solo por su temperamento explosivo el cual ha sido evidente en el reality ‘La Casa de los Famosos’, si no por supuestamente haber maltratado en reiteradas ocasiones a Talina Fernández, cuando eran compañeras en el programa ‘Sale el Sol‘.

Lo anterior fue declarado por la periodista Ana María Alvarado a través de su canal de YouTube.

La periodista aseguró que tanto Torres como Talina nunca tuvieron una buena relación, ya que la entonces floor manager, Bárbara, molestaba constantemente a la Dama del Buen Decir, pues o le cortaba sus participaciones o la movía siempre de lugar.

Expuso que el conflicto llegó al grado en que Talina tuvo que hablar con el productor, Andrés Tovar, quien le solicitó a Torres que dejara en paz a Talina.

Dicha información fue corroborada por Gustavo Adolfo Infante, también en una transmisión en su canal.

El periodista, reveló que desde el principio Torres intentó dirigir a todos en Sale el Sol más allá de su labor de floor manager.

“Ella llegó ahí a Sale el Sol que de directora de escena, imagínate nada más, entonces quería dirigir a todos, me quería dirigir a mí, me decía qué decir, yo tengo 40 años diciendo pendej*das, pero lo sé decir muy bien”, reveló.

Detalló que con Talina también fue descortés, sin tomar en cuenta que era una señora mayor y que no podía llevar el mismo ritmo.

“Esta mujer no tenía ninguna consideración con ella, le gritaba, la callaba, Talina tenía un problema que no oía bien, entonces le levantaba (la voz), ‘¡Talina, cállate!’, así. Yo lo vi, a mí nadie me lo va venir a contar”