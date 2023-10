Barber Shops: la nueva tendencia en La Paz

La Paz. – En la capital del estado cada vez son más visibles nuevos establecimientos enfocados al cuidado de la imagen personal, conocidas como “Barber Shops”. Existiendo desde hace años, no fue hasta recientes fechas que surgió una tendencia con respecto a este tipo de lugares ¿Pero qué es lo que los hacen diferentes?

Una Barber Shop se identifica por el estilo que tienen, no se maneja como una peluquería tradicional o como una estética, ya que está dedicado a lo moderno y urbano, llevado de la mano con capacitaciones en grandes eventos que enseñan a los barberos a nuevos estilos y cuidados no solo del cabello y barba sino de tratamientos faciales como también el trato a los clientes.

Víctor Alfonso Arce Romero, barbero sudcaliforniano, es un jóven de tan solo 23 años de edad que tomó como meta que en La Paz existan cada vez más lugares así y que sea la capital del estado una sede para eventos de este estilo, trayendo un atractivo al centro de la ciudad.

Explicó que recientemente tomó una capacitación, donde incluso se realizó una competencia para elegir al mejor barbero de México.

Las reglas para elegir al mejor barbero son complejas, ya que son varios detalles que deben cuidar para ganarse el primer lugar y obtener el reconocimiento de ser uno de los mejores barberos de México.

“Cada categoría tiene su reglamento, por ejemplo, estuvimos en el corte a tijera, tienes 40 minutos para realizar tu corte, no se puede usar nada de máquina y se califica el peinado que tú quieras, preferentemente uno se llama Pompadour que son ya peinados con un fleco más alto, se califica la limpieza con la que trabajas, la técnica, se califican hasta los cabellos que te quedan en la capa que te ponen para que no te cae el cabello. Cada cabello que se ve ahí son puntos menos, tienes que cuidar la limpieza mientras vas acabando tu corte, que es en el cuello, también califican el tiempo. El que acabe más rápido un puntito extra, además es un plus el cómo llevas a tu modelo, por ejemplo hoy que es octubre como llevas maquillados a tus modelos es un plus muy grande.”