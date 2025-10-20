Lanzan Barbie de “La Llorona”. Conoce cuánto cuesta

La empresa Mattel lanzó al mercado una muñeca Barbie de edición especial inspirada en la leyenda mexicana de “La Llorona”.

La iniciativa de la empresa de juguetes fue anunciada como un homenaje a la herencia mexicana, integrando el mito de La Llorona, esa figura que deambula junto a los ríos lamentando la pérdida de sus hijos.

Con un precio de preventa de casi tres mil pesos mexicanos en tiendas seleccionadas desde el 14 de octubre, la muñeca se agotó en cuestión de minutos una vez abierta la venta.

La muñeca pertenece a la colección Día de Muertos 2025, despertó tanto entusiasmo como controversia. Con un diseño elaborado que fusiona la estética del folclore mexicano con acabados de colección premium, la muñeca se agotó casi instantáneamente y ahora se revende a precios muy superiores al lanzamiento.

Polémica por precios en re-venta

No obstante, luego de que la Barbie de edición especial se agotara a través de todos los distribuidores oficiales, diversos revendedores pusieron la muñeca a disposición de los usuarios en páginas de e-commerce.

La polémica ha surgido debido a los precios “extremadamente caros”, bajo los que se está ofertando el artículo, que en algunos casos, supera los 18 mil pesos mexicanos.

En las plataformas de comercio electrónico se puede encontrar a la muñeca en un rango de 6 mil hasta 18 mil 500 pesos, dependiendo del vendedor.