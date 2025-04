Barbra Streisand y su contundente mensaje musical contra Trump con ‘Don’t Lie to Me’”(VIDEO)

La legendaria cantante y actriz Barbra Streisand ha vuelto a alzar su voz, esta vez a través de la música, para expresar su descontento con la administración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Su canción “Don’t Lie to Me” (“No me mientas”), se presenta como una crítica directa a las políticas y comportamientos del mandatario.

Incluida en su álbum Walls, esta canción marca el regreso de Streisand a la composición original desde 2005.

En entrevistas, la artista describió a Trump como un “jefe mentiroso” y “jefe manoseador”, señalando que su comportamiento y retórica la impulsaron a crear esta pieza musical.

La letra de la canción refleja una profunda preocupación por el rumbo del país, con líneas como: “¿Cómo duermes cuando el mundo se está quemando? ¡No me mientas!” .

Barbra Streisand hizo canción y video contra Trump.

Se llama “No me mientas”

Aquí está 👇🏼

Barbra Streisand – Don’t Lie to Me (Official Video) https://t.co/qdqPFzvqco via @YouTube

— Ariel Moutsatsos (@arielmou) April 29, 2025