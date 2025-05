Barby Keel sobrevivió al cáncer tres veces y sigue cuidando animales a los 90 años

En un rincón rural de Sussex, Reino Unido, Barby Keel comienza sus mañanas con una rutina poco común para alguien de su edad: alimentar a decenas de gatos, saludar a cerdos, gallinas y caballos, y recorrer los casi cinco hectáreas de su santuario. A sus 90 años, no se ha retirado ni un solo día del compromiso que asumió hace más de medio siglo: dar refugio a los animales que otros dejaron atrás.

La historia de Keel comenzó en los años 70, cuando accedió a cuidar el perro de un soldado británico que partía a una misión en Irlanda del Norte. El animal nunca se fue, y con él llegaron muchos más. Primero gatos, luego animales de granja. Así nació lo que hoy es el Santuario de Animales Barby Keel.

Actualmente, el lugar alberga más de 600 animales. Entre ellos hay 160 gatos, 80 conejos, 16 cerdos, 8 perros, 6 caballos y un centenar de gallinas. Algunos han sido adoptados, pero la mayoría encuentra allí un hogar permanente. Durante dos décadas, Keel dirigió el refugio completamente sola. Hoy cuenta con el apoyo de voluntarios que la ayudan a mantenerlo en marcha.

