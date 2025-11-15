Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 15 de Noviembre, 2025
Deportes

Barcelona femenil goleó 4-0 al Real Madrid y lidera la Liga F

El Barça femenino derrotó 4-0 al Real Madrid en Montjuic con doblete de Pajor y goles de Schertenleib y Bonmatí, consolidándose en la cima de la Liga F.
Luis Castrejón
15 noviembre, 2025
Barcelona Femenil gana el clásico

Foto: Especial

El Barcelona femenil confirmó su dominio en la Liga F al vencer este sábado 4-0 al Real Madrid en el primer Clásico de la temporada, disputado en Montjuic. Con esta victoria, el conjunto azulgrana amplía su ventaja en la tabla, situándose siete puntos por encima del Madrid.

Pajor brilla con un doblete

El Barça tomó el control desde el inicio gracias a la polaca Ewa Pajor, quien firmó un doblete en los minutos 15 y 30. La contundencia del equipo catalán se reflejó en un juego colectivo sólido, que no dio opción a la reacción del Real Madrid.

Golazos en los minutos finales

Ya en los instantes finales, la suiza Sydney Schertenleib y la vigente triple Balón de Oro, Aitana Bonmatí, cerraron la goleada con goles en los minutos 90+1 y 90+3, respectivamente. La ofensiva azulgrana dejó clara su superioridad y selló un triunfo categórico que refuerza la moral del equipo.

Tabla de posiciones y próximos compromisos

Con este resultado, el Barça femenino suma 30 puntos en 11 partidos, consolidándose como líder indiscutible de la Liga F. Por su parte, el Real Madrid se mantiene con 23 unidades, empatado con la Real Sociedad, que este domingo se enfrenta al Athletic Club en el derbi vasco.

Un precedente reciente

Cabe recordar que en el último enfrentamiento entre ambos equipos, en marzo de este año, el Real Madrid logró su primera victoria histórica en los Clásicos femeninos con un 3-1 en el mismo escenario. Esta goleada del Barça es, sin duda, un contundente regreso a la supremacía en el clásico español.

