Barcelona vence 3-2 al Real Madrid y se corona bicampeón de la Supercopa 2026

Un Clásico inolvidable

El Barcelona derrotó 3-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España 2026, levantando su primer título del año y consolidándose como bicampeón del torneo.

El encuentro, disputado el 11 de enero de 2026, quedará marcado como uno de los más vibrantes de los últimos años.

Los goles del partido

Barcelona : Raphinha (2) y Robert Lewandowski

: Raphinha (2) y Robert Lewandowski Real Madrid: Vinícius Jr. y Gonzalo García

El brasileño Raphinha fue la gran figura con dos anotaciones que lo convirtieron en el “coco” del Madrid. Además, Lewandowski aportó su jerarquía en el área.

Por parte de los blancos, Vinícius Jr. mantuvo la esperanza con su velocidad y Gonzalo García recortó distancias, aunque no fue suficiente.

Un Clásico con drama y expulsión

El partido se jugó con máxima intensidad y no faltaron los momentos de tensión.

El árbitro mostró una tarjeta roja que condicionó el cierre del encuentro, aumentando la presión sobre los merengues.

La expulsión fue uno de los puntos más comentados en redes sociales oficiales de ambos clubes, donde los aficionados debatieron sobre la decisión arbitral.

Bicampeón y favorito

Con este triunfo, el Barcelona se consagra como bicampeón de la Supercopa de España, reafirmando su buen momento y enviando un mensaje claro de cara a la temporada.

El equipo dirigido por Hansi Flick mostró solidez táctica y capacidad ofensiva.

Mientras tanto, el Real Madrid, con figuras como Kylian Mbappé y Vinícius Jr., deberá ajustar para los próximos compromisos.

El Clásico del 11 de enero de 2026 quedará en la memoria por sus goles, polémicas y un título en juego.

El Barcelona inicia el año con fuerza y confianza, mientras que el Real Madrid tendrá que recomponer el camino tras una derrota dolorosa en Arabia Saudita.

