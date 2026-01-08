Barcos fantasma cambian de bandera y apuestan por Rusia para esquivar sanciones al petróleo venezolano

La flota oscura que mueve petróleo bajo sanciones internacionales ha acelerado un giro estratégico al adoptar banderas rusas, una maniobra que busca elevar el costo político y operativo de cualquier intento de incautación, justo cuando se endurece la presión de Estados Unidos sobre las exportaciones energéticas vinculadas a Venezuela.

El fenómeno se refleja en el reabanderamiento reciente de al menos 17 petroleros que migraron a registros rusos en cuestión de semanas, una señal de que los operadores priorizan coberturas que perciben como disuasivas frente a acciones directas, aun cuando ello implique navegar bajo mayor escrutinio internacional.

La expansión de la llamada “shadow fleet” se consolidó tras la invasión rusa a Ucrania, con buques que operan al margen de límites de precio y sanciones, y que siguen transitando corredores sensibles pese a los esfuerzos regulatorios; el Canal de la Mancha y el estrecho de Dover continúan siendo rutas recurrentes para estas naves.

El patrón incluye cambios constantes de nombre y bandera, uso de registros laxos y alteraciones físicas visibles en los cascos, prácticas que buscan diluir la trazabilidad y ganar tiempo. Algunos casos documentan hasta media docena de identidades en pocos años, una rotación diseñada para confundir a autoridades portuarias y aseguradoras.

Entre los petroleros que adoptaron la bandera rusa figuran unidades en servicio para Venezuela como Hyperion, Aquila III, Premier y Veronica III, todas con historiales de reabanderamiento exprés y vínculos operativos con cargamentos de crudo y nafta en contextos sancionados.

El Hyperion ilustra la táctica: cambió de bandera múltiples veces en 2025, usó registros falsos y terminó inscribiéndose en Rusia antes de recalar en puertos venezolanos para abastecer y retomar ruta hacia el Atlántico, con posibilidad de cruzar vías europeas altamente vigiladas.

La sofisticación de las maniobras se extiende al ámbito tecnológico. Buques como el Veronica III han simulado ubicaciones mediante “spoofing” del sistema AIS, han apagado transmisiones y han cargado combustibles de distintos orígenes, mientras otros llegaron a suplantar identidades inexistentes para burlar controles.

No todas las apuestas prosperan. Algunos tanqueros, pese al reabanderamiento ruso, permanecen varados frente a terminales venezolanas, y otros han sido incautados tras intentos fallidos de evasión, lo que evidencia una carrera de riesgo creciente entre operadores y autoridades.

El trasfondo añade un factor ambiental y de seguridad: la flota oscura es más antigua que el promedio del mercado, con propietarios opacos y prácticas como transferencias buque a buque en alta mar que dejan huellas de derrames; imágenes satelitales han documentado manchas asociadas a estas operaciones.

La respuesta internacional privilegia nuevas reglas antes que choques directos. Requisitos de seguros reforzados para transitar pasos clave y un enfoque estadounidense más agresivo marcan el pulso de 2026, aunque persiste la duda sobre si estas medidas bastarán para frenar una red que se adapta con rapidez.

