Barcos con permiso federal operan cerca de Los Cabos; FONMAR alerta sobre afectaciones

La difusión de un video en redes sociales encendió la preocupación de pescadores y ciudadanos del sur de Baja California Sur, al mostrar la operación de un barco de encierre a escasas millas de la costa en San José del Cabo. La denuncia señalaba el uso de artes de pesca presuntamente prohibidas y solicitaba la intervención de autoridades federales.

Al respecto, Martín Inzunza Tamayo, director del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR) en el estado, confirmó que las embarcaciones —15 en Loreto y una en San José del Cabo— cuentan con permisos otorgados por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). No obstante, subrayó que su operación afecta directamente a la pesca ribereña y deportiva local, por lo que es necesario defender las pesquerías de los sudcalifornianos.

“Traen permiso, pero eso no quiere decir que no podamos defender nuestros intereses pesqueros, las pesquerías que están aquí cercanas a la costa son de aprovechamiento de nosotros los californianos, de los pescadores ribereños, de los que ofrecen pesca deportiva. Si vienen a pescar acá es porque ya acabaron con sus pesquerías en Sinaloa y en Sonora, allá no los dejan pescar los pescadores, no podemos ser agachones aquí tampoco”, expresó Inzunza Tamayo.