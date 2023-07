Exponen barreras económicas entre TMC y autoridades portuarias en Pichilingue

El equipo de la empresa Transportación Marítima de California (TMC) que opera en el puerto de Pichilingue de La Paz, denunció trabas con el tema de las barreras económicas que han enfrentado tras decisiones tomadas por autoridades portuarias en relación con los desembarques y actividades realizadas por el consorcio en el muelle marítimo de la capital del estado.

Según los afectados, la dirección de la Administración Portuaria Integral (API) de Baja California Sur impuso embarcaciones conocidas como “remolcadores”, utilizadas para ayudar a las maniobras de los navíos que recalan en el muelle. Principalmente, haciendo una función de tirar o empujar barcos en puertos y de remolcar barcazas, barcos averiados u otros artefactos flotantes.

Sin embargo, las labores de los remolcadores que son pagadas directamente por la compañía náutica a través de un cobro mensual a favor de API, son innecesarias para un barco que hace estas mismas acciones de forma independiente, sin depender de otras embarcaciones de menor tamaño que esperan la llegada del buque a pocos metros del puerto costero. Tal y como lo explica un miembro de la tripulación de TMC.

Los remolcadores aparecieron en Pichilingue para servir como un supuesto apoyo sin el conocimiento ni aprobación de las dos navieras que operan en el puerto, sin embargo, el costo por mantenerlos recae en el par de empresas que ofrecen servicios de carga rodada en las rutas marítimas que conectan Baja California Sur con Sinaloa.

Lo anterior ha provocado que TMC se vea obligado a subir temporalmente las tarifas de sus viajes para poder solventar un pago sin beneficio alguno que solo afecta en la producción económica y bajo la posibilidad de tener diferencias con las compañías nacionales y extranjeras con las que tienen convenios en relación con los precios por fletes o traslados de mercancía variada, productos de canasta básica y vehículos de carga por mar. Movimientos que brindan mayores soportes de desarrollo económico en todos los municipios Baja California Sur.

“El barco no usa el remolcador, es completamente independiente porque la tecnología nos ha ayudado a que el barco evolucione mejor en las maniobras. Sobre todo, en el puerto de Pichilingue que es un puerto pequeño donde no hay mucho espacio el barco vira perfectamente sin ocupar los remolcadores. Lo que hacen los remolcadores son prestar atención cuando es necesario en la maniobra, en caso de una emergencia, que el barco no traiga una máquina, no traiga el timón o venga en black out, pero en este caso el barco trae dos propulsores en proa de dos mil caballos, trae dos timones independientes y dos máquinas, entonces no ocupa remolcador para hacer la maniobra.”