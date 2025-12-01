Barreras móviles transforman el Malecón de La Paz para peatones y ciclistas

Un malecón más seguro y familiar

Este fin de semana el Malecón de La Paz estrenó un carril peatonal ampliado gracias a la instalación de barreras móviles y maceteras.

La acción incluye el cierre parcial de la vialidad en un solo sentido, desde Rosales hasta 5 de Mayo, durante los días viernes a domingo, de 5 de la tarde a 3 de la mañana, en el periodo vacacional.

Prioridad para peatones y ciclistas

La estrategia responde al creciente flujo de visitantes y familias que se concentran en la zona para actividades recreativas.

Además, autoridades municipales señalaron que el objetivo es dar prioridad a peatones y ciclistas, siguiendo la pirámide de movilidad que coloca a los usuarios más vulnerables en el centro de la planeación.

“Nos da mucho gusto ver a tantas personas ejercitándose y disfrutando del malecón. Por eso ampliamos el espacio público para que puedan hacerlo de manera segura”, explicó la capitana de corbeta Rut de la Fuente, del Cuerpo de Infantería de Marina de la Secretaría de Marina.

Diálogo con comerciantes y evaluación futura

La medida también contempla acuerdos con comerciantes para ajustar la colocación de barreras frente a establecimientos y evitar afectaciones.

Por otra parte, la oficial señaló que la implementación será evaluada al término del periodo vacacional para decidir si se mantiene de forma permanente.

“Esta acción prioriza a peatones y ciclistas, usuarios de la vía pública que merecen un espacio seguro. Seguiremos afinando la estrategia en beneficio de la movilidad de nuestro municipio”, agregó la Capitana.

Un paso hacia la movilidad sustentable

Finalmente, el cierre parcial del Malecón reafirma el compromiso de La Paz con la movilidad sustentable, ofreciendo un espacio más seguro para quienes caminan, pedalean y disfrutan de la ciudad.