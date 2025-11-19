Básquetbol La Paz logra bicampeonato invicto en la Olimpiada Estatal 2026

Básquetbol de La Paz conquistó el bicampeonato en la Olimpiada Estatal 2026, llevándose la medalla de oro en la categoría varonil 2008-2009. Este logro representa el segundo triunfo consecutivo para el selectivo paceño en esta importante justa deportiva. La delegación de La Paz sumó un total de dos preseas: una de oro y una de bronce, de acuerdo con el director municipal del Deporte, Guillermo Ortalejo Hernández.

Triunfo invicto

La primera jornada de la Olimpiada Estatal 2026 se llevó a cabo en la cancha Pedro Rucho Ceseña, ubicada en Santa Rosalía, Mulegé. El selectivo varonil de la categoría mayor se coronó bicampeón al llegar al primer lugar del podio de forma invicta. Los deportistas paceños vencieron a los equipos de cada municipio, manteniendo los marcadores siempre a su favor.

Medalla de bronce

La rama femenil del equipo de La Paz, en la categoría mayor, obtuvo el tercer lugar de la competencia. A pesar del esfuerzo de las jugadoras en la duela, el conjunto cayó ante los representativos de Los Cabos y Comondú. Este resultado posicionó a las deportistas paceñas en el tercer peldaño de la justa, asegurando la medalla de bronce para el municipio.

Viaje y futuros encuentros

El traslado de los deportistas fue posible gracias al apoyo de la presidenta municipal, Milena Quiroga Romero. Las y los jóvenes viajaron en el camión exclusivo para deportistas, lo que garantiza el transporte de forma segura y brinda tranquilidad a sus familias. Finalmente, Ortalejo Hernández felicitó a los jugadores, entrenadores y padres de familia por los buenos resultados obtenidos por el selectivo. Los próximos juegos de las categorías 2010-2011 iniciarán en el municipio de Loreto a partir de hoy.