¡Basta de feminicidios! Exigen justicia colectivos de personas desaparecidas en La Paz

Colectivos de búsqueda de desaparecidos alzaron la voz para exigir justicia para las víctimas de feminicidio en La Paz. A través de redes sociales, hicieron un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y erradiquen la violencia de género en Baja California Sur.

El colectivo Búsqueda X La Paz, publicó los recientes casos de Reina García y Leslie Desireé Agúndez, ambas jóvenes halladas sin vida el 21 de julio y el 1 de agosto, respectivamente. Según Búsqueda X La Paz, las dos mujeres habrían sido privadas de la vida, y piden a las autoridades tipificar sus muertes como feminicidio.

La directora de Búsqueda X La Paz, Iris Manríquez, lamentó el actuar de las instituciones penales por presuntamente no agilizar las investigaciones de los trágicos decesos. Hizo énfasis en el hallazgo de Reina Margarita García Valdivia en el tramo carretero La Paz-Cabo San Lucas, en las inmediaciones del ejido Plutarco Elías Calles.

“Estamos igual con las autoridades, el procurador no lo quiere clasificar como feminicidio, pero ya las investigaciones dicen que fue la ex pareja quien le quitó la vida a ella. De hecho, hasta estaban esperando la orden de aprehensión, pero hasta ahí nos quedamos nosotros porque el hombre salió huyendo a San José del Cabo. Como no lo han hecho tanto polémico a este caso fue por eso que lo publiqué de una vez porque se están haciendo muy sordos allá en la procuraduría.