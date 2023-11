Basura esparcida por calle de La Paz genera molestias y riesgos de salud

Vecinos de la calle Del Arroyo, en la colonia La Fuente, denunciaron que la basura no es recolectada debido a que está por toda la calle. Los residuos son esparcidos por perros callejeros, lo que genera moscas, insectos y malos olores.

Según los vecinos, la basura es arrojada por personas que no viven en la zona, donde se rompen las bolsas de basura, lo que contribuye a que se esparzan por la calle.

La situación ha generado molestias y riesgos a la salud para los vecinos, además que daña la imagen de sus hogares. Otra vecina agregó que el olor es insoportable, siendo que es una problemática desde que vive en esa zona.

“Tenemos el problema de la basura, que de entrada pasa muy poco la basura y después no se la llevan si no está bien cerrada, pero no hay depósitos de basura. Entonces si se fijan los perros vienen y hacen un cochinero aparte tenemos el acceso imposible con carros, ahorita el problema es que no recolectan la basura por esta calle principalmente, la basura siempre ha sido mucho problema porque toda la calle se llena de basura, andan bolsas volando, a veces se meten las casas, hay mucha mosca, muchos animales e insectos que la verdad es muy molesto estar así y aparte huele horrible”.