Fiestas decembrinas elevan la basura en La Paz y saturan la recolección

Aún sin concluir las celebraciones decembrinas, La Paz ya enfrenta un aumento significativo en la generación de basura, una tendencia que se intensifica conforme avanzan las reuniones familiares, posadas y festejos de fin de año. El mayor consumo de alimentos, bebidas y productos desechables comienza a reflejarse en calles, colonias y contenedores saturados.

El incremento de residuos se concentra principalmente en restos orgánicos, envases de plástico, cartón, vidrio y envolturas, materiales asociados al consumo inmediato propio de estas fechas. Este comportamiento, recurrente cada diciembre, anticipa un cierre de año con alta presión para el sistema de recolección municipal.

Los servicios públicos han empezado a reforzar rutas y frecuencias para evitar acumulaciones prolongadas de basura. Aunque las labores se mantienen de forma continua, el volumen creciente de desechos obliga a redoblar esfuerzos operativos en varias zonas de la ciudad, especialmente en áreas con mayor densidad habitacional.

El impacto ambiental es una de las principales alertas, ya que el manejo inadecuado de residuos incrementa el riesgo de contaminación del suelo y del entorno natural. En una ciudad costera como La Paz, la acumulación de basura representa una amenaza directa para ecosistemas sensibles y para la imagen urbana.

A la par del impacto ambiental, el aumento de basura también implica mayores costos operativos. Más recorridos, mayor consumo de combustible y desgaste de unidades representan una carga adicional para los servicios públicos, en un periodo donde la demanda sigue en ascenso y las fechas decembrinas aún no concluyen.

Ante este escenario, autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para moderar el consumo, separar residuos y reducir el uso de desechables durante las celebraciones que aún continúan. La corresponsabilidad social, señalan, es clave para evitar que el cierre de año derive en una crisis de manejo de basura.

