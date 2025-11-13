Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 13 de Noviembre, 2025
Nacional

Crisis ambiental en Holbox: la basura invade calles y pone en riesgo su paraíso natural

La isla de Holbox enfrenta una grave crisis ambiental por la acumulación de basura en sus calles, que pone en riesgo la salud, el turismo y la biodiversidad local.
Stephany Ruiz Arce
13 noviembre, 2025
La isla de Holbox, en Quintana Roo, atraviesa una crisis ambiental y sanitaria debido al exceso de basura en calles y espacios públicos. Habitantes y autoridades locales reportan que el sistema de recolección no da abasto, dejando contenedores saturados y residuos acumulados en zonas céntricas y el muelle.

Se estima que la isla acumula más de 90 000 toneladas de basura, lo que pone en riesgo la salud de los habitantes, la biodiversidad local y la imagen turística del destino. Los residuos generan proliferación de roedores e insectos y amenazan ecosistemas de la reserva Yum Balam.

La falta de infraestructura adecuada, el aumento del turismo y trámites pendientes para concesiones privadas agravan la situación. La comunidad exige recolección más frecuente, transparencia en contratos y acciones de prevención, como reducción y separación de residuos.

Holbox enfrenta un desafío urgente: equilibrar su desarrollo turístico con la protección del medio ambiente y la salud pública.

