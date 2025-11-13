Crisis ambiental en Holbox: la basura invade calles y pone en riesgo su paraíso natural

La isla de Holbox, en Quintana Roo, atraviesa una crisis ambiental y sanitaria debido al exceso de basura en calles y espacios públicos. Habitantes y autoridades locales reportan que el sistema de recolección no da abasto, dejando contenedores saturados y residuos acumulados en zonas céntricas y el muelle.

Se estima que la isla acumula más de 90 000 toneladas de basura, lo que pone en riesgo la salud de los habitantes, la biodiversidad local y la imagen turística del destino. Los residuos generan proliferación de roedores e insectos y amenazan ecosistemas de la reserva Yum Balam.

La falta de infraestructura adecuada, el aumento del turismo y trámites pendientes para concesiones privadas agravan la situación. La comunidad exige recolección más frecuente, transparencia en contratos y acciones de prevención, como reducción y separación de residuos.

Holbox enfrenta un desafío urgente: equilibrar su desarrollo turístico con la protección del medio ambiente y la salud pública.

