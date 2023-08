Exceso de basura y aguas negras obstruyen vialidad en Cobach Esterito

La acumulación de basura y ramas caídas en las banquetas cercanas al Cobach Plantel 03 La Paz Esterito, ubicado en las calles Héroes de Independencia y Norte, está causando dificultades en la movilidad de los estudiantes que asisten a clases. Esta situación preocupa a los profesores y directivos ya que ha persistido por más de un mes.

Además, los restos de ramas y la gran cantidad de basura están bloqueando el acceso a las rampas para personas con discapacidad. Esto también está generando problemas en el flujo del tráfico en la zona. Cristina Ortuño, docente en el bachillerato y coordinadora del colectivo de movilidad y derechos humanos “Pies, Cabeza y Corazón”, comentó al respecto:

“Cuando hablamos de movilidad peatonal, le ponemos especial atención, pues pensamos en las banquetas, y entonces pensamos en que no hay banquetas; hay que ser primero honestos. Las poquitas que hay, están invadidas o como en este caso, olvidadas. Este caso ya es un acumulamiento; de un montón de tiempo que se ha acumulado basura, tierra, y que sí toca al municipio que venga y limpie… Todos tenemos que participar.”

También expuso que la mayoría de los estudiantes llegan al plantel de forma cotidiana, no tienen la capacidad de volar ni son transportados en vehículos particulares. En su lugar, muchos de ellos caminan desde sus hogares o desde donde el autobús los deja, lo que los obliga a transitar por el arroyo vehicular debido a la falta de banquetas. Aunque hasta el momento no ha ocurrido ningún accidente, señaló la importancia de no esperar hasta que se registre un atropello para abordar este problema de movilidad.

El transporte público y caminar son los medios de transporte principales para la mayoría de los estudiantes. El director del plantel, Raymundo Agúndez Castro, subrayó la importancia de abordar este problema y que ya se han comunicado con Servicios Públicos, pero el problema persiste:

“Sí nos afecta mucho, ya que todos los días en la mañana se trasladan muchos jóvenes; muchas personas pasan por esas banquetas. Pero al estar obstruidos por la basura, se tienen que bajar de la banqueta y andar por la calle, provocando algún accidente en dado caso… Lo importante aquí es que sí nos ayuden de Servicios Públicos a limpiar esas banquetas.”

Además, tanto el personal docente como el director mencionaron las fugas recurrentes de aguas negras que se convierten en un foco de infección y obstaculizan el paso peatonal en diferentes lugares de la zona. La semana pasada, incluso, se suspendieron las clases para evitar riesgos para el bienestar de los estudiantes.