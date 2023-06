Batean nombramiento de Flavio Cienfuegos como secretario ejecutivo del INE

El Consejo General del INE rechazó por seis votos el nombramiento de Flavio Cienfuegos como secretario ejecutivo, quien actualmente se desempeña como jefe de la oficina de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

La propuesta fue rechazada con seis votos en contra de Claudia Zavala, Dania Ravel, Arturo Castillo, Carla Humphrey, Jaime Rivera y Martín Faz, así como los votos a favor de Guadalupe Taddei, Norma de la Cruz, Jorge Montaño, Rita Bell López y Uuc-kib Espadas.

Pese a que también se había propuesto a la exconsejera Adriana Favela para el cargo, envió una carta declinando su participación en este proceso.

“Le informo que he decidido declinar mi participación y, por tanto, le solicito se me retire de la propuesta que amablemente ha hecho de mi persona”, dice la carta de la exconsejera.

El despacho de la Secretaría Ejecutiva seguirá a cargo de Miguel Ángel Patiño, recién nombrado director ejecutivo de organización electoral, y hasta el 1 de julio se evaluará su continuidad o si se nombra a otra persona.

Los representantes de Morena y PRI ante el INE acusaron a algunas consejerías de intentar bloquear a la consejera presidenta, mediante el rechazo del nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva.

Las consejeras Claudia Zavala, Dania Ravel, Arturo Castillo y Carla Humphrey se pronunciaron a favor de impulsar la alternancia en la Secretaría Ejecutiva, por lo que sostuvieron que una mujer debe asumir el cargo. Además, acusaron presiones externas, incluso de partidos políticos, para votar en un sentido.

La consejera Dania Ravel dijo que el titular de la Secretaría Ejecutiva debe tener la confianza no sólo de la presidencia, sino de las consejerías y la ciudadanía.

“Tiene que tener una trayectoria intachable. No me voy a dejar intimidar, no voy a dejar que presiones externas pretendan influir en mi decisión autónoma e independiente”, subrayó.