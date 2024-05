Bayer Leverkusen vs Atlanta: horario y donde ver Final Europa League 2024

La actividad correspondiente a la aclamada Gran Final de la Europa League 2024 está por comenzar, pues este miércoles se juega el encuentro que definirá al campeón de esta edición.

Es así que se enfrentará cara a cara el Bayer Leverkusen vs Atlanta, duelo que llega tras unas intensas Semifinales en el que ambas escuadras lograron su pase gracias a varias anotaciones.

Ante ello, el Leverkusen llega tras ganar 4-2 a la Roma en el marcador global, sin embargo, en esta ocasión harán valer su condición de visitante para asegurar la copa.

Sin embargo, Atlanta no facilitará los planes de sus contendientes, pues al calificar con 4 anotaciones a favor y solo una en contra mantienen la ventaja de un mejor nivel de juego.

A continuación te contamos todos los detalles del partido estelar para que no te pierdas ni un minuto. ¡Toma nota!

Who’ll be wearing this on Wednesday night?#UELfinal pic.twitter.com/0YrdLU6TKx

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 20, 2024