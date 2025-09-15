Conoce el proyecto de Bazar Turístico 2025

En un movimiento estratégico para dinamizar la economía local y fortalecer la identidad cultural y artesanal de la región, los delegados de ocho comunidades del municipio de La Paz, Baja California Sur, fueron presentados con el innovador proyecto del Bazar Turístico 2025. Esta iniciativa, liderada por la Dirección de Turismo Municipal, busca establecer un espacio crucial de promoción y comercialización para productores locales, artesanos y prestadores de servicios, con miras a un turismo responsable y sostenible.

Plataforma Integral para el Talento Sudcaliforniano

La reunión informativa, que se llevó a cabo con la finalidad de impulsar la promoción de los talentos de la región, congregó a representantes de comunidades clave como:

San Juan de Los Planes

San Antonio,

Valle de El Carrizal, Los Dolores

Todos Santos

Los Barriles

El Pescadero

El Sargento

Durante el encuentro, Natalia Ruffo Castaño , la Directora de Turismo Municipal, fue la encargada de desglosar los alcances del Bazar Turístico . Destacó que el proyecto no solo aspira a generar un espacio de exposición y venta para los productos artesanales , sino que también está diseñado para robustecer la identidad local y catalizar el desarrollo económico de todo el municipio

