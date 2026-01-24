BBVA México acerca la inteligencia artificial a millones con acceso gratuito a ChatGPT Go

BBVA México dio un paso relevante en su estrategia de innovación digital al anunciar que regalará licencias de ChatGPT Go a sus más de 34 millones de clientes en el país. A partir del 26 de enero, la institución financiera ofrecerá acceso sin costo durante tres meses a esta herramienta de inteligencia artificial, en una iniciativa que busca ampliar su utilidad más allá del ámbito estrictamente bancario.

La propuesta coloca a la IA como un recurso cotidiano para apoyar decisiones personales y profesionales, al permitir a los usuarios simplificar tareas, procesar información compleja y avanzar en metas individuales. Con esta acción, BBVA traslada la conversación sobre inteligencia artificial del terreno corporativo a la vida diaria de las personas, en un contexto donde estas tecnologías comienzan a normalizarse en el consumo masivo.

ChatGPT Go es un plan de suscripción disponible en México que amplía de forma significativa las capacidades de la versión gratuita. Por una tarifa mensual desde 110 pesos, ofrece mayores límites de mensajes, generación de imágenes, carga de archivos y funciones de memoria, lo que permite interacciones más profundas y continuas con la plataforma.

Al concluir el periodo promocional de tres meses, los clientes que decidan mantener su suscripción a ChatGPT Go con cargo a su tarjeta de crédito recibirán una bonificación de mil Puntos BBVA. Este incentivo busca facilitar la continuidad del servicio y reforzar la adopción de herramientas digitales avanzadas entre la base de clientes del banco.

Desde la visión corporativa, BBVA plantea esta alianza como parte de una apuesta más amplia por el uso estratégico de datos y tecnología. Daniel Ordaz Palacios, director general de Data y Experiencia Única de BBVA México, subrayó que la inteligencia artificial se ha convertido en una palanca clave para mejorar la experiencia del cliente y acelerar el desarrollo de nuevas capacidades con un enfoque práctico y funcional.

La iniciativa también responde a una intención explícita de acercar la tecnología a las personas. Hugo Nájera Alva, director general de Banca Minorista de BBVA México, señaló que el banco busca posicionarse como una institución que pone la inteligencia artificial al servicio de decisiones cotidianas, no solo financieras, con soluciones útiles y cercanas para el día a día de sus clientes.

Este anuncio se enmarca en un acuerdo global firmado en 2025 entre el Grupo BBVA y OpenAI, orientado a impulsar la innovación basada en inteligencia artificial en todas las geografías donde opera el banco. La colaboración ha permitido desarrollar asistentes conversacionales, herramientas de atención más personalizadas y mejoras en procesos internos, con el objetivo de generar valor tangible y acelerar la adopción de la IA.

Con esta promoción, BBVA México refuerza su narrativa como uno de los actores más activos en la transformación digital del sector financiero, al tiempo que introduce a millones de usuarios a tecnologías avanzadas que comienzan a redefinir la forma en que se trabaja, se aprende y se toman decisiones en la vida cotidiana.

