BBVA México responde sobre la nueva app ‘Futura’ tras quejas masivas de clientes

La reciente actualización de la nueva aplicación móvil de BBVA México conocida como “Futura” desató una fuerte ola de críticas entre sus clientes en diversas plataformas digitales. Miles de usuarios reportaron problemas significativos para acceder a sus cuentas, documentando errores constantes en las operaciones y un diseño confuso que dificulta el uso habitual.

Ante el aluvión de críticas, Eduardo Osuna, director general de BBVA México, defendió los cambios tecnológicos y la fuerte inversión en inteligencia artificial. Osuna afirmó que la migración a la nueva aplicación generó un efecto de resistencia al cambio entre los clientes, pero aseguró que la herramienta es eficiente y que los usuarios “van a amar” el resultado.

Quejas de clientes ante la app ‘Futura’

La actualización de la aplicación generó críticas en plataformas sociales como Facebook y X (antes Twitter) en días recientes. Miles de usuarios reportaron problemas para acceder a sus cuentas, destacando errores frecuentes en las operaciones diarias.

Los clientes coinciden en que la app Futura tarda más en abrir y ofrece una interfaz más compleja que la versión anterior. A pesar de basarse en inteligencia artificial, los usuarios han calificado el nuevo servicio como inestable y poco intuitivo, exigiendo una mejor funcionalidad a BBVA.

Y es que, a pesar de que BBVA México presentó la app Futura como algo novedoso e innovador en las bancas móviles, la recepción ha sido mayormente negativa por parte de los clientes.

App Futura: ¿Una apuesta por IA?

BBVA México confía en que su vasta base de 27 millones de clientes se adaptará a la nueva navegación en aproximadamente un par de semanas. Hugo Nájera, director general de BBVA México, explicó que esta nueva arquitectura busca sentar las bases para ofrecer servicios bancarios con cero comisiones en el futuro.

En este sentido, BBVA México integró un alto componente de inteligencia artificial para personalizar los servicios, usando un asistente virtual llamado Blue que simplificará las gestiones y guiará al usuario para realizar cualquier operación bancaria.