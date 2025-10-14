BBVA reconoce fallas en sus plataformas digitales

El banco BBVA Bancomer México reconoció públicamente que han enfrentado fallas en sus sistemas informáticos, las cuales han afectado el funcionamiento de su banca móvil durante la jornada de este lunes. La institución financiera confirmó que sus equipos técnicos ya trabajan para resolver la situación lo antes posible.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, BBVA México informó que algunos de sus servicios digitales están experimentando interrupciones temporales, lo que impide que los usuarios puedan acceder con normalidad a su aplicación móvil y realizar operaciones como transferencias o pagos.

El comunicado difundido por el banco señala que sus sistemas informáticos presentan fallas y que se encuentran implementando medidas para restablecer la estabilidad del servicio. Asimismo, la empresa lamentó los inconvenientes ocasionados a sus clientes y agradeció su comprensión ante el problema.

Leer más: BBVA presenta fallas en aplicación móvil por tercera ocasión en lo que va del 2025

Desde poco antes de la una de la tarde, cientos de usuarios comenzaron a reportar dificultades para ingresar a la banca móvil, según los registros del portal Downdetector, que recopila reportes de fallos en servicios digitales. Los reportes coinciden en la imposibilidad de iniciar sesión o completar transacciones.

En redes sociales, decenas de clientes manifestaron su molestia ante la caída del servicio, señalando que no pueden revisar saldos, realizar movimientos ni acceder a la aplicación móvil. Algunos usuarios incluso indicaron que los cajeros automáticos también han presentado intermitencias.

Hasta el momento, BBVA Bancomer México no ha precisado el origen exacto de las fallas, aunque reiteró que sus equipos están trabajando de manera continua para solucionar el inconveniente.