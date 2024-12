BBVA reporta fallas en su “app” en pleno fin de semana de quincena… y aguinaldo

Otra vez en quincena. Es el reclamo que muchos usuarios de BBVA están haciendo a través de redes sociales, debido a que no pueden realizar ningún movimiento, justamente ahora que es día de pago y lo peor, que muchos ya recibieron su aguinaldo.

Desde la mañana del domingo 15 de diciembre, clientes comenzaron a reportar en redes sociales dificultades para acceder a la plataforma móvil, así como problemas con transferencias, pagos y consulta de saldos.

La situación generó una ola de quejas debido a la coincidencia con el fin de semana previo a Navidad, cuando millones de personas reciben su pago quincenal y aguinaldo, lo que aumenta la actividad bancaria.

“Me urge hacer transferencias desde las 7:00 am estoy intentando abrir mi app y no carga”; “Pinche app de BBVA cada vez falla más seguido. hoy no puedo entrar ni con contraseña ni con huella digital”; “Antes eras la mejor app me jactaba de tener mejor aplicación que Banamex y Banorte, ya llevo tres días sin poder acceder a mi cuenta necesito hacer pagos, ¿me van a perdonar los intereses si no pago a tiempo?”, son algunas de las quejas.