Cristina Contreras llama a renovar el compromiso con BCS en su 51 aniversario como Estado

En el marco del 51 aniversario de la Conversión de Territorio a Estado de Baja California Sur, la diputada Cristina Contreras Rebollo, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, hizo un llamado a las y los legisladores a trabajar con unidad, responsabilidad y visión de futuro.

Durante la sesión pública solemne realizada en la sala “José María Morelos y Pavón”, Contreras instó a la XVII Legislatura a renovar su compromiso con los valores, la soberanía y la dignidad del pueblo sudcaliforniano.

“Solo así seremos dignos herederos de quienes, con coraje y visión, forjaron nuestra identidad. Solo así nuestros hijos y nietos sentirán el mismo orgullo que hoy sentimos por esta tierra”, expresó desde tribuna.

La legisladora destacó que Baja California Sur debe seguir siendo una tierra de esperanza, creatividad, solidaridad y sueños cumplidos. Reiteró su compromiso de continuar trabajando por la libertad, la justicia y la inclusión.

En su mensaje, también rindió homenaje a los y las constituyentes que integraron el Congreso Estatal en 1974, quienes crearon el marco legal que sustenta las libertades actuales del estado.

La sesión contó con la presencia del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, la magistrada presidenta Claudia Jeanette Cota Peña y el rector de la UABCS, Dr. Dante Arturo Salgado González, quien habló en representación de la sociedad civil, abordando la importancia de preservar la identidad sudcaliforniana.