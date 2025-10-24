Fortalecen acciones contra el dengue en Baja California Sur

El Gobierno del Baja California Sur, a través de la Secretaría de Salud, ha fortalecido las acciones preventivas contra el dengue mediante operativos de fumigación que abarcan más de 27 mil áreas en La Paz y Los Cabos, con el propósito de inhibir la presencia del mosco transmisor y proteger la salud de la población, informó la titular de la dependencia, Ana Luisa Guluarte Castro, al presidir la mesa interinstitucional de combate a esta enfermedad.

Durante la reunión, Guluarte Castro explicó que desde septiembre hasta la tercera semana de octubre se llevaron a cabo ciclos de fumigación en zonas urbanas y rurales de los municipios mencionados.

Indicó que actualmente se realizan dos jornadas diarias de nebulización —una vespertina y otra en la madrugada— en colonias de la capital del estado donde se concentra el mayor número de casos.

Asimismo, detalló que se efectuaron actividades de fumigación en Comondú, Mulegé y Loreto, reforzando la cobertura estatal contra el dengue.

La funcionaria precisó que hasta la presente semana se registran 250 casos confirmados y una ocupación hospitalaria inferior al 3% del total de camas censables en las instituciones del sector salud.

“Si bien los esfuerzos de fumigación impactan en la eliminación del mosco adulto, no afectan las larvas; por ello es fundamental la participación de la ciudadanía mediante labores de saneamiento básico en sus viviendas”, subrayó.

Finalmente, la titular de Salud recomendó lavar y tapar los depósitos de agua, así como eliminar objetos en desuso que acumulen líquidos y sirvan como criaderos del zancudo. Para reforzar las tareas preventivas, la Secretaría de Salud y los ayuntamientos organizan campañas de descacharrización, como la que se llevará a cabo este sábado en la colonia Márquez de León de La Paz, con el fin de retirar desechos y evitar la propagación del dengue.