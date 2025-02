BCS prepara alternativas laborales ante deportaciones en EU

Ante la posibilidad de un aumento en las deportaciones desde Estados Unidos, el Servicio Nacional de Empleo en Baja California Sur trabaja en estrategias para ofrecer oportunidades laborales a quienes regresen al país.

El objetivo es que estas personas puedan reintegrarse al mercado laboral y encontrar alternativas dentro del estado.

En este contexto, Vladimir Torres Navarro, titular del Servicio Nacional de Empleo en Baja California Sur, explicó que existen opciones de empleo tanto para mexicanos repatriados como para extranjeros que buscan trabajar en México.

Sin embargo, señaló que el flujo de deportaciones ha cambiado con los años, y actualmente, en la frontera de Tijuana, que es la más cercana a Baja California Sur, se reciben entre 50 y 100 personas diarias.

“Ahorita tenemos alternativas de empleo que pudieran ofrecerse a personas que fueran repatriadas o que fueran de origen de otro país y que por diferentes circunstancias buscarían el apoyo de México para poder trabajar aquí en nuestro país y en el caso particular en Baja California Sur existen alternativas, sin embargo, es importante mencionar que el volumen de deportaciones que se registró al inicio del ejercicio de gobierno del presidente Donal Trump ha venido cambiando. Más o menos en la frontera se reciben entre 50 a 100 personas diarias en la puerta de Tijuana, que es la más cercana a nosotros”, expresó Torres Navarro.

Ante la posibilidad de un aumento en las deportaciones o el flujo migratorio, el Servicio Nacional de Empleo en Baja California Sur se mantiene en coordinación con autoridades y organismos laborales para analizar opciones que permitan integrar a repatriados y migrantes al mercado laboral.

Aunque hasta ahora no se ha solicitado apoyo directo desde Baja California, la prioridad es contar con un plan de respuesta que facilite su inserción en caso de ser necesario.

“Hasta ahorita no hemos tenido el llamado de nuestros hermanos del SNE de Baja California para buscarle una alternativa a algún compatriota o hermano centroamericano, sin embargo, tenemos alternativas, queremos verlo en su justa medida, es decir, en cuanto se presente tener la capacidad de respuesta, pero algo que ha preocupado a la gente es esa posibilidad que haya una migración masiva que hasta ahorita no tenemos nada que nos indique que pueda ocurrir en el corto plazo, pero tampoco tenemos algo que nos indique no vaya a suceder”, agregó.