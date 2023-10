Baja California Sur se mantiene al alza en cáncer de mamá en mujeres jóvenes

En México, el cáncer de mama se ha convertido en una de las enfermedades con mayor tasa de mortalidad en mujeres. Incluso, la presencia de esta grave condición de salud en edades más tempranas, va al alza en Baja California Sur.

Sobre esto, Jorge Barrón, cirujano oncólogo y encargado estatal del cáncer de la mujer en Baja California Sur, indicó que antes, los picos de detección iniciaban entre los 45 y 50 años; pero ahora, ya se presentan jóvenes a partir de los 30 años con este padecimiento.

Lo anterior puede asociarse a que aún son pocas las mujeres con el hábito de revisión y autoexploración de mama, lo que incluso abarca factores culturales y de género entre la población:

“Ya se ha demostrado que en los países en los cuales sí, forzosamente te tienes que ir a hacer tu mastografía y tu ultrasonido, la mortalidad baja hasta en un 40%, pero aquí en México no. Aquí en México vamos al revés, va aumentando; esto por el tabú que existe en la mastografía. Incluso nos topamos todavía con mucho “es que mi esposo, mi pareja no me deja irme a hacerme los estudios o explorarse año con el médico”. Entonces tenemos que cambiar ese chip de educación y más de prevención que hasta cuando ya salga el tumor”, detalló.