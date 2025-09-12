Baja California Sur busca blindaje contra extorsiones y cobro de piso a comercios

Aunque la práctica del cobro de piso no se ha detectado en Baja California Sur, el sector empresarial en la entidad advierte sobre la necesidad de reforzar la seguridad para impedir la llegada de este delito que afecta a comercios en otras regiones del país.

Elva Castillo Verduzco, consejera nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), alertó que en otros estados ya se reportan casos de extorsión, incluso a cadenas de tiendas de conveniencia, por lo que el tema se ha planteado ante la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Dentro de la Concanaco tenemos a dueños de cadenas de tiendas de conveniencia que han comenzado a registrar problemas de cobro de piso a los comercios. Esta inquietud la estamos llevando a las autoridades federales para conocer sus planteamientos y acciones para erradicar este delito que afecta a nuestros negocios.”, explicó.

👮‍♂️ Incremento en robos a comercios preocupa al sector empresarial

Aunque el cobro de piso aún no afecta a la región, el delito de robo a negocios presenta un aumento significativo. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio de 2025 se denunciaron 264 casos de robo a comercios en Baja California Sur, un incremento de casi 37 % respecto al mismo periodo del año anterior. En Los Cabos se registraron 106 denuncias.

🚨 Llamado a reforzar la vigilancia y coordinación federal

Ante este panorama, empresarios sudcalifornianos hacen un llamado urgente a las autoridades locales y federales para reforzar la vigilancia y coordinar esfuerzos que eviten la instalación del cobro de piso y reduzcan los robos a comercios en la entidad.

