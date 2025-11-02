¿En BCS hay cambio de horario este 2 de noviembre? Esto es lo que se sabe

El domingo 2 de noviembre de 2025 marca el fin del horario estacional en la franja fronteriza norte de México, obligando a miles de personas a atrasar sus relojes. Sin embargo, en Baja California Sur , la situación es diferente al resto de la península.

¿Aplica el Cambio de Horario en Baja California Sur?

La respuesta corta es NO.

Baja California Sur NO tendrá cambio de horario el domingo 2 de noviembre de 2025.

La entidad se rige por el Horario Estándar (o de invierno) todo el año, al igual que la mayor parte del territorio nacional.

El único estado de la península que sí ajusta su reloj es Baja California (Baja California Norte) , debido a su cercanía y relación comercial con Estados Unidos, y aplica en todo su territorio .

BCS pertenece a la Zona Pacífico con el huso horario UTC-7, y este horario permanece sin modificaciones estacionales tras la aprobación de la Ley de Husos Horarios en 2022.

¿Por qué BCS mantiene su horario?

El cambio de horario estacional (adelantar en primavera y atrasar en otoño) se eliminó para la mayor parte de México con la expedición de la Nueva Ley de Husos Horarios en 2022.

Esta ley establece un horario estándar permanente en la mayor parte del país, pero hace una excepción para los municipios de la franja fronteriza norte que mantienen una intensa relación comercial con Estados Unidos.

¿Qué estados y municipios SÍ cambian de horario este 2 de noviembre de 2025? Baja California: Todo el estado. Chihuahua: Municipios como Coyame del Sotol, Ojinaga, Juárez, y otros en la frontera. Coahuila: Municipios como Acuña, Piedras Negras, y otros en la frontera. Nuevo León: Únicamente el municipio de Anáhuac. Tamaulipas: Municipios como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, y otros en la frontera.



Baja California Sur no forma parte de la frontera norte y, por lo tanto, no aplica el Horario Estacional Fronterizo Norte.

¿A qué hora entra el cambio?

El ajuste del horario de invierno se realiza durante la madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025.

Hora Exacta del Cambio: A las 02:00 de la madrugada (2:00 a.m.).

Acción: Los relojes deberán atrasarse 60 minutos , por lo que pasarán de las 02:00 a la 01:00 horas.

Para los habitantes de Baja California Sur, sus relojes no deben modificarse.