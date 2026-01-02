Sur de BCS concentra la mayoría de casos de desaparición en 2025

Baja California Sur cerró el año 2025 con 529 casos de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), lo que confirma que la problemática se mantiene como un fenómeno persistente en la entidad, con variaciones anuales pero sin una tendencia clara a la baja.

Evolución de los casos en los últimos cinco años

Los registros oficiales muestran un comportamiento fluctuante en la incidencia de reportes durante los últimos años. En 2021 se contabilizaron 326 casos, cifra que aumentó a 405 en 2022. Para 2023, el estado alcanzó su punto más alto del periodo con 592 reportes, mientras que en 2024 se observó una ligera reducción al cerrar con 525 casos. En 2025, el número volvió a incrementarse de forma marginal hasta los 529 registros.

Este comportamiento sugiere que, aunque no se ha registrado un crecimiento exponencial sostenido, tampoco se ha logrado una disminución estructural del fenómeno, manteniéndose en niveles altos desde 2022.

Localizaciones y pendientes: el foco de atención

Del total de 529 casos reportados en 2025, 309 personas fueron localizadas, lo que representa poco más de la mitad de los reportes. Sin embargo, dentro de este grupo, 9 personas fueron localizadas sin vida, mientras que 220 personas continúan pendientes de localizar.

Este último dato resulta particularmente relevante, ya que refleja un incremento significativo en comparación con 2024, cuando el año cerró con 80 personas aún no localizadas. El aumento de más del doble en los casos pendientes plantea retos importantes en materia de búsqueda, investigación y acompañamiento a familias.

Perfil por sexo

En cuanto a la distribución por sexo, los registros indican que 348 casos corresponden a hombres, mientras que 181 son mujeres, lo que mantiene una tendencia histórica en la que los hombres concentran la mayor parte de los reportes de desaparición en la entidad.

Concentración territorial de los casos

El análisis por municipio evidencia una alta concentración de casos en el sur del estado. La Paz encabeza la lista con 224 reportes, seguida de Los Cabos con 198 casos, lo que en conjunto representa casi el 80% del total estatal.

En el resto del territorio, Comondú registró 54 casos, Mulegé 33 y Loreto 20, municipios que, si bien presentan cifras menores, no están exentos de la problemática.

Tendencia rumbo a 2026

Con base en las cifras disponibles, la tendencia rumbo a 2026 apunta a un escenario de estabilidad en el volumen total de reportes, pero con un riesgo creciente en el número de personas no localizadas, lo que podría agravar el impacto social del fenómeno.

