Jueves 15 de Enero, 2026
BCS

Baja California Sur celebra 51 años de su Constitución

En la sesión solemne por el 51 Aniversario de la Constitución de Baja California Sur, autoridades y sociedad civil destacaron la importancia del desarrollo cultural
15 enero, 2026
Foto: Congreso de BCS

Este jueves 15 de enero, Baja California Sur conmemoró el 51 Aniversario de la Constitución en una sesión solemne en la sala José María Morelos y Pavón. La ceremonia fue encabezada por el Gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, el presidente del período ordinario Erick Iván Agúndez Cervantes y la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Claudia Janeth Cota Peña.

En su intervención, el profesor Marco Antonio Ojeda García, en representación de la sociedad civil, llamó a los integrantes de la XVII Legislatura a fortalecer las políticas públicas que reconozcan a la cultura como eje de desarrollo para Baja California Sur. “Pedimos al jefe del Ejecutivo Estatal seguir trabajando a favor del desarrollo cultural y la comunidad artística de nuestro estado”, afirmó.

Cumpliendo con el protocolo, el presidente de la Mesa Directiva, Erick Iván Agúndez Cervantes, dio lectura al decreto 2169, que instituye la conmemoración de la promulgación de la Constitución de Baja California Sur.

Por su parte, la Magistrada Presidenta Claudia Janeth Cota Peña resaltó que esta conmemoración es un espacio propicio para recordar los esfuerzos de generaciones anteriores y reafirmar los derechos ciudadanos y la transformación social, política y económica que ha impulsado la Constitución en sus 51 años.

Finalmente, se reconoció la labor de los constituyentes históricos de Baja California Sur: Armando Aguilar Paniagua, Armando Santiesteban Cota, Armando Trasviña Taylor, Fernando I. Cota Sández, Eligio Soto López, Manuel Davis Ramírez y María Luisa Salcedo Morales, quienes sentaron las bases legales para el desarrollo del estado.

EtiquetasCongreso de BCS
